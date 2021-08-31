Канберра, 31 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Сегодня, 31 августа, правительство Австралии позвало на очередную пресс-конференцию с участием премьер-министра Скотта Моррисона обычную медсестру Мишель Дауд из реанимационного отделения в одной из больниц Ливерпуля, чтобы медработник поделилась с общественностью своим тяжелым опытом работы с ковид-пациентами. О чем именно рассказала девушка, сообщил телеканал Nine News.

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«Дельта"-вариант настолько заразен, что при некоторых действительно трагических обстоятельствах в нашу больницу поступают целые семьи.

У нас были родители, родители маленьких детей, которые были настолько больны, что их нужно было отправить на ИВЛ в нашем отделении интенсивной терапии и разлучить со своими детьми.

Иногда у них нет родственников, которые могли бы присматривать за этими детьми, или они настолько больны, что нам нужно выпутываться из ситуации и принимать альтернативные меры по медицинскому уходу.

Этот вирус в буквальном смысле разлучает семьи», — рассказала медсестра.