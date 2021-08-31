Москва, 31 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил построить город российской космонавтики на базе Циолковского рядом с космодромом Восточный. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Government.ru Дмитрий Рогозин

«Вот здесь, на базе нашего Циолковского, и надо строить новый большой город. Город российской космонавтики. Не только для обеспечения ритмичной работы космодрома, но и для создания конструкторских бюро, инженерных центров и производства ракетно-космической техники. Так на самом деле и будет», — написал Рогозин.

По его мнению, «на плечах таких городов, как Циолковский, поднимется весь Дальний Восток».

Рогозин уверен, что регион будет дальним лишь в том случае, если «именно здесь полноценно будет биться сердце новой России»: «Запомните мои слова. Так и будет».

Ранее с идеей создания новых городов в Сибири выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. С предложением министра согласились как в правительстве, так и в Кремле.