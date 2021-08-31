Канберра, 31 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. По состоянию на 30 августа среди населения Австралии было распределено 12 106 618 доз вакцины от COVID-19. 58,7% населения страны старше 16 лет получили первый компонент вакцины. Об этом 31 августа было сообщено в официальном Twitter-аккаунте министерства здравоохранения Австралии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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7 222 529 австралийцев считаются полностью привитыми от COVID-19, что соответствует 35,0% населения.

За последние 24 часа в Австралии было сделано 276 925 прививок от COVID-19.

В Новом Южном Уэльсе было распределено наибольшее количество доз — 6 869 640. За ним следуют такие штаты, как Виктория (4 934 476), Квинсленд (3 444 758) и Западная Австралия (1 750 227).