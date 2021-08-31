Якутск, 31 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Якутский экспортный перерабатывающий завод планирует перерабатывать 4 тонны мамонтового сырья в год. Объёмы выработки предприятия возрастут в два раза, компания намерена продавать свою продукцию в другие страны, написал 31 августа телеграм-канал «Якутия».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Ваза «Встреча с сохатым». Автор В.П.Дашлевский. Бивень мамонта. Экспозиция музея М.В.Ломоносова, село Ломоносово, Архангельская область

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Экспортироваться уникальные изделия из кости мамонта будут в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Параллельно специалисты завода будут обучать резьбе по кости в школах и колледжах Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Якутия на электронных торгах продала почти две тонны бивней мамонта. Ценные кости вымерших животных собирают жители северных районов республики.