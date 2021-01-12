Якутск, , 06:10 — REGNUM Якутия на электронных торгах по итогам 2020 года продала почти две тонны бивней мамонта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Такой подход позволяет в будущем сформировать легальный, цивилизованный и развивающийся рынок добычи, оборота и экспорта бивней мамонта», — сказал министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Сбор бивней — это традиционный вид деятельности коренных народов Севера, с помощью которого местное население зарабатывает на дорогие привозные продукты.

Как сообщало ИА REGNUM, новые правила проведения экспертизы культурных ценностей, вступившие в силу 1 января 2021 года, могут привести к полному прекращению легального бизнеса в сфере оборота мамонтовой кости в Якутии.