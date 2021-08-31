Москва, 31 августа, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Отметив локальные пиковые максимумы в районе $72,40 за баррель на старте недели 30 августа, нефть не отважилась на повторный штурм этой зоны и закрылась на отметке $72 в результате отскока от поддержки на уровне $71, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 31 августа, на азиатской сессии Brent просела, но перед началом торгов в Европе вернулась выше $72 и пытается удержаться на плаву.

Нефть держится на относительно высоких уровнях, а на спадах встречает покупателей, и это неплохой знак с точки зрения технического анализа. Доллар, который 30 августа стабилизировался, сегодня снова под давлением, что оказывает поддержку Brent.

С другой стороны, бычий потенциал ограничен сообщениями о восстановлении добычи мексиканской Pemex, которая полностью ликвидировала последствия недавнего пожара.

Также на рынки вернулись волнения по поводу эпидемиологической ситуации в Китае, которая негативно влияет на перспективы спрос на энергию. Осторожности трейдерам придает и ожидание завтрашнего заседания ОПЕК+.

В преддверии этого события котировки вряд ли решатся на обновление максимумов, тогда как риски фиксации прибыли в течение сегодняшней сессии присутствуют.

В случае коррекции первичной поддержкой станет отметка $71, за которой следует психологический уровень $70», — считает эксперт.

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