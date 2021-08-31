Канберра, 31 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 1 164 новых случая заражения COVID-19 и три случая смерти от последствий COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила премьер-министр штата Глэдис Бережиклян, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество случаев заболевания в Новом Южном Уэльсе с начала пандемии составляет 26 820 человек. Бережиклян также сообщила, что 67% взрослого населения Нового Южного Уэльса уже получили свою первую дозу вакцины от COVID-19.

Премьер-министр также отметила, что, когда 80% населения штата получит второй компонент вакцины, Новый Южный Уэльс сможет принимать международные рейсы.

«Как было бы здорово снова приветствовать на родине всех австралийцев, которые хотят воссоединиться со своими семьями к Рождеству», — заявила Бережиклян.