Тбилиси, 31 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 43 741 исследования на SARS-CoV-2 выявили 4778 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 31 августа обнародовали на официальном сайте правительства страны Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 549 811 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 493 414 победили инфекцию, в том числе 4753 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 7048 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 79 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 7457 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2840.

Днём ранее в Грузии после проведения 21 411 тестов выявили 1915 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими медики признали 1915 человек, умерли за сутки 78 пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что 79 случаев смерти в сутки среди пациентов с COVID-19 для Грузии является максимальным показателем. Ранее этот «рекорд» был зафиксирован 26 августа.