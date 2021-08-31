Канберра, 31 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Несколько полицейских получили «незначительные» травмы после того, как в Сиднее и его окрестностях (Новый Южный Уэльс, юго-восток Австралии) было проведено почти 70 акций протеста против действующего в штате локдауна. Об этом 31 августа сообщил телеканал Nine News.

Pixabay.com Акция протеста

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«Очень досадно, что люди сочли такое поведение уместным в нынешних обстоятельствах», — заявил в ходе пресс-конференции заместитель комиссара полиции Нового Южного Уэльса Мал Ланьон.

Полиция Нового Южного Уэльса задержала в общей сложности 135 человек. Стражи правопорядка выписали порядка 430 штрафов.

«Мы хорошо относимся к праву на свободу слова … но когда это противоречит предписаниям органов общественного здравоохранения, полиция этого не потерпит», — подчеркнул Ланьон.