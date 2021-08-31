Москва, 31 августа, 2021, 10:40 — ИА Регнум. После перенесенного COVID-19 следует в первую очередь проверять состояние пораженных при инфекции органов, однако не стоит забывать об анализах, которые следует сделать всем. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-терапевт и трансфузиолог Андрей Звонков.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

«Для человека, перенесшего ковид, контрольный анализ его состояния — это общий анализ крови, его делать обязательно», — сказал он.

Врач также посоветовал проверить свертываемость крови, для этого достаточно сделать короткую коагулограмму, чтобы туда входил показатель МНО (международного нормализованного отношения).

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Кроме того, переболевшим рекомендуется сдать тест на наличие антител и их уровень. При этом не следует пытаться самостоятельно оценить результаты анализов, это необходимо доверить специалисту, добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов сообщил, что для того чтобы снизить вероятность побочных эффектов от вакцинации от COVID-19, в свой рацион перед прививкой необходимо внести некоторые изменения. Перед вакцинацией необходим временный отказ от сладкого, так как прививка тяжелее переносится при повышенном уровне сахара в крови.

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