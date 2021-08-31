Москва, 31 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В России отработаны механизмы, позволяющие получать те или иные услуги в онлайн-режиме. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Мы сегодня уже отработали ряд механизмов, касаемых, в частности, кабинета государственных услуг. Это не только уже запись на прием к врачу, это и в том числе получение QR-кодов после вакцинации», — сказал Мурашко.

По его словам, такой опыт работы демонстрирует, что это очень хорошо воспринимается гражданами, и это для них крайне удобно: «В последующем, конечно, все данные о вакцинации, не только от COVID-19, могут собираться в одном ресурсе».