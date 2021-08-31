Москва, 31 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В России рост розничного товарооборота свидетельствует не о восстановлении экономики и уровня потребления, а лишь о наличии сбережений и доступа к кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

(сс) skeeze Отгрузка товара

«Восстановление розничного товарооборота обычно выступает надежным индикатором посткризисного восстановления и залогом устойчивости развития экономики в целом, — сказал он. — В этом смысле рост на 10,2% во II квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года кажется отрадным, но есть нюансы. Прежде всего инфляция, которая по ощущениям простых граждан превышает 12%. А это значит, что рост оборота розничной торговли не поспевает за ростом цен на основных рынках и свидетельствует не о восстановлении экономики и уровня потребления, а лишь о наличии сбережений и возможности воспользоваться кредитами для сохранения привычного уровня и качества жизни».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшее время в России темпы роста торгового оборота существенно замедлятся.