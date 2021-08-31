Москва, 31 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. За первые семь месяцев 2021 года доходы бюджета Москвы составили 1 трлн 905,7 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие цифры 31 августа приводит департамент финансов столицы.

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В годовом выражении доходы городской казны увеличились на 401,7 млрд рублей. Большая часть роста — 363,9 млрд рублей пришлась на налоговые поступления. Всего же к 1 августа в бюджет столицы поступило 1 трлн 693,7 млрд рублей этого вида сборов.

«Основными статьями налоговых доходов являются поступления по налогам на доходы физических лиц, на прибыль организаций, на имущество, специальным налоговым режимам», — отмечено в сообщении.