Москва, 31 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Москве в новом учебном году 2021−2022 гг. в первый раз за парты сядут 116 тысяч первоклассников. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на портале мэра столицы.

torange.biz Первоклассники с родителями

По её словам, всего в этом году московская система образования примет 1,5 миллиона школьников. Более 1 миллиона пойдут в школу, 430 тысяч — в детские сады и 100 тысяч студентов — в колледжи.

Учебный год в школах Москвы начнется в очном режиме с соблюдением мер эпидемиологической безопасности. При этом продолжится учёба в онлайн-формате с помощью сервисов «Московской электронной школы» («МЭШ»).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре учащиеся первых классов московских школ смогут бесплатно посетить 17 площадок дополнительного образования.

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