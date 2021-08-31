Джакарта, 31 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин надеется, что страна станет центром мировой мусульманской моды, сообщает Antara.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Платья для Никаха (свадебной церемонии) в магазине мусульманской одежды

«Мы хотим, чтобы мусульманская мода была на переднем плане. Чтобы стать центром мировой мусульманской моды, нам необходимо продвижение, подобное тому, которое проводится на индонезийском фестивале мусульманской моды», — заявил вице-президент Индонезии.

Кроме того, фестивали мусульманской моды могут способствовать экономическому развитию.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что еще 85 индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей.