Воронеж, 31 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Воронежской области на выборах в Государственную думу VIII созыва в единый день голосования 19 сентября видеонаблюдение будет установлено на 673 избирательных участках, трансляция будет вестись на служебный портал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам оперативного совещания 30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Всего на территории региона проходят 28 избирательных кампаний. На четыре мандата депутата Государственной думы восьмого созыва от Воронежской области претендуют 32 кандидата, выдвинутых девятью партиями. По единому избирательному округу в выборах участвуют 14 политических партий. В повторных выборах депутата Воронежской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 12 участвуют пять кандидатов от партий. Также 703 кандидата, в том числе 86 самовыдвиженцев, участвуют в выборах в органы местного самоуправления. В составы участковых комиссий включено более 17 тыс. членов с правом решающего голоса. К Воронежской области также отнесено восемь зарубежных избирательных участков: шесть из них расположены на территории Молдавии, по одному — на территории Абхазии и Болгарии. Они включены в состав одномандатных избирательных округов № 88 и № 90.

За ходом голосования будут следить представители корпуса наблюдателей, члены УИК с правом совещательного голоса, аккредитованные СМИ. Общественной палатой области заключены более 50 соглашений с некоммерческими организациями региона по обеспечению участия заинтересованных лиц в наблюдении за выборами. В помещениях для голосования 673 избирательных участков будет организовано видеонаблюдение с трансляцией изображения на служебный портал. На 1058 участках будут использоваться видеорегистраторы с записью изображения на карту памяти. Дополнительно в зданиях, в которых расположены участковые комиссии, будут размещены незадействованные средства видеофиксации. Отметим, что воронежцы активно пользуются сервисом «Мобильный избиратель» — уже поступило более 17 тыс. таких заявлений.