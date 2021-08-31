Тирасполь, 31 августа, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В ходе 285 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 40 случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 52 153 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 50 352 человека, в том числе 20 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1272 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток выявили один такой случай.

Днём ранее в Приднестровье провели 285 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 36 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 45 человек. Случаев смерти пациентов с COVID-19 не выявили.

Стоит отметить, что в Приднестровье в течение прошлой недели значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Среднесуточное число выявляемых носителей коронавируса выросло с 44 до 51 человека. Ковидные госпитали загружены на 93%, тогда как за неделю до этого данный показатель составлял 65%.