Сеул, 31 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 31 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Al-sharq.com Учения ВС США и Республики Корея

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По их словам, с 26 по 27 августа коронавирус был выявлен у 36 американских военнослужащих, двух членов их семей, а также двух сотрудников военной базы.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1337.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1372 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 251 421.

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