Москва, 31 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В новых государственных образовательных стандартах появился ряд новшеств. Об этом в интервью изданию «Комсомольская правда» рассказал директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые ФГОС

«В этих стандартах детализировано содержание по уровням обучения, чего раньше не было. Углубленное изучение предметов в основной школе. И под эти стандарты нашими коллегами в Институте стратегии развития образования разрабатываются 35 образовательных программ, в которых детализировано содержание по каждому предмету, под каждый класс», — сказал Семченко.

По его словам, ФГОСы будут вводиться не с ближайшего, а со следующего учебного года: «Но в отдельных учреждениях при желании и готовности эти стандарты могут уже применяться с этого учебного года. При этом обязательно учитывается мнение родителей».