Ещё 85 граждан Индонезии заразились коронавирусом за границей
Джакарта, 31 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что еще 85 индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Южной Корее и Великобритании.
Всего коронавирусом за границей заразились 5856 граждан Индонезии, 238 человек умерли и 667 человек находятся на лечении.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило продлить на неделю действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.
Подробнее в материале:В Индонезии до 6 сентября продлили действие ограничений по коронавирусу