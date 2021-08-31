Джакарта, 31 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что еще 85 индонезийских граждан заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Южной Корее и Великобритании.

Всего коронавирусом за границей заразились 5856 граждан Индонезии, 238 человек умерли и 667 человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило продлить на неделю действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.

Подробнее в материале:В Индонезии до 6 сентября продлили действие ограничений по коронавирусу