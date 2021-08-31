Иерусалим, 31 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Сомнения по поводу долгосрочных последствий от прививки вакциной Pfizer высказало Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), однако медики из Израиля утверждают, что в данном случае нечего бояться. Об этом 30 августа сообщило ИА «Красная Весна».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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При этом, несмотря на то, что FDA одобрило вакцину Pfizer, в агентстве считают, по данным Jerusalem Post, «информация о потенциальных долгосрочных последствиях для здоровья пока недоступна».

В то же время в Израиле в настоящее время проводится кампания по ревакцинации своих граждан уже третьей дозой, и потому медики страны заявляют, что необходимо отбросить предрассудки и особенно тем, кто насторожен по этому поводу и спрашивает, может ли эта вакцина навредить информационной РНК.

Кроме того, отмечается, что один из медицинских администраторов в больнице Самсон Ассута Ашдодского университета по части инфекционных заболеваний заявил, что он не может утверждать о том, что произойдет спустя 10 лет, однако, «нет истинных оснований полагать, что есть какие-либо существенные долгосрочные эффекты» вакцины.

Отметим, вакцины Moderna и Pfizer основаны на новых технологиях и являются так называемыми мРНК вакцинами.