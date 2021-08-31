Лондон, 31 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Основные симптомы коронавирусной инфекции меняются с появлением новых штаммов вируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли британские учёные после изучения историй болезни пациентов с COVID-19, итоги исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Специалисты проанализировали результаты более 5 млн ПЦР-тестов, полученных в Великобритании с 26 апреля 2020 года по 7 августа 2021 года, а также истории болезни пациентов. Тестирование выявило коронавирус у примерно 28 тыс. человек (0,67%).

Оказалось, что в апреле — декабре 2020 года, когда в стране циркулировал в основном штамм «Альфа», заболевшие жаловались на боль в горле, кашель, лихорадку, потерю вкуса и обоняния. Кампании по вакцинации в это время ещё не было.

В мае 2021 года стал преобладать штамм коронавируса «Дельта». К симптомам добавились головная боль, мышечная боль, слабость и повышенная утомляемость.

Исследователи полагают, что сейчас главные признаки COVID-19 — это слабость и повышенная утомляемость, за которыми следуют головная и мышечная боли, кашель, потеря обоняния и вкуса. Вариант «Дельта» в настоящее время, по мнению учёных, доминирует в большинстве европейских стран.

В США к признакам COVID-19 также относят жар или озноб, заложенность носа, насморк, тошноту, рвоту или диарею.

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