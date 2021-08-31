Тверь, 31 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Тверской области две больницы, в которых ранее были развернуты инфекционные госпитали, возвращаются к штатному режиму работы. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания регионального оперштаба 30 августа.

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Уже с 31 августа инфекционный койки будут свернуты в детской областной больнице и в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре. При этом в последнем продолжится реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

На 30 августа в Тверской области подтверждено 60 472 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 53 714 человек, 1 533 человека скончались. Вакцинацию от коронавируса прошли 366 127 человек, в том числе двумя компонентами вакцинировалось 326 140 человек.