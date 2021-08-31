Тбилиси, , 09:38 — REGNUM Лидер оппозиционного блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе 30 августа объявил о создании в Грузии политической платформы «Третья сила». Новое объединение было представлено в ходе специального брифинга.

Георгий Вашадзе Kyuntorv

«Третья сила» — это платформа, благодаря которой мы смогли объединить очень многих профессионалов в масштабе всей Грузии. Посредством «Третьей силы» мы предложили многим людям принять участие в процессе развития своего села, своего города, своей страны», — сказал Вашадзе.

Он отметил, что платформа объединяет членов разных партий. В неё вошли бывший председатель партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Григол Вашадзе, один лидеров Республиканской партии Хатуна Самнидзе, а также другие политики и общественные деятели.

Вашадзе заявил, что созданная платформа создана для того, чтобы «разорвать заколдованный круг двуполярности», который в Грузии сложился в результате противостояния между правящей партией «Грузинская мечта» и ЕНД.

Стоит отметить, что Вашадзе ранее также заявлял о необходимости создания в Грузии «Третьей силы». Такой силой должен был стать блок «Стратегия Строителя», созданный перед выборами в парламент республики, проходившими осенью 2020 года. Тогда блок набрал менее 5% голосов. 2 октября 2021 года в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления.

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