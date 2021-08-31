Воронеж, , 09:32 — REGNUM Руководителя правового управления Воронежской области назначил губернатор Александр Гусев указом от 30 августа, сообщили в пресс-службе облправительства.

Площадь. Воронеж Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

В соответствии с указом, на должность руководителя правового управления правительства Воронежской области с установленным сроком испытания в три месяца назначена Светлана Бекетова.

Светлана Бекетова является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Воронежского госуниверситета. Ранее возглавляла государственно-правовое управление аппарата Воронежской областной думы. Пост руководителя правового управления областного правительства занимал Андрей Шеин, он скончался в конце 2020 года.