Варшава, 31 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В офисе польского профсоюза «Солидарность» 30 августа прошли торжественные мероприятия, посвящённые годовщине подписания Щецинского соглашения. Ровно 41 год назад бастующие рабочие Щецинской судоверфи во главе с Марианом Юрчиком добились подписания соглашения о выполнении их требований с тогдашними властями, которые представлял вице-премьер-министр Казимеж Барциковский, передаёт Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Это соглашение стало первым в истории противостояния антикоммунистического забастовочного движения Польши с тогдашними властями Польской Народной Республики (ПНР). Соглашение привело к легализации первого в социалистической Восточной Европе оппозиционного и независимого от власти профсоюзного движения «Солидарность».

Щецинское соглашение также стало толчком к заключению ряда последующих соглашений протестующих рабочих с властью. Так, уже на следующий день, 31 августа 1980 года, было подписано соглашение с рабочими в Гданьске, 3 сентября — в Ястшембе-Здруе и 11 сентября — в Катовице. Историки оценивают эти события как важную предпосылку к последующему падению социалистической системы не только в Польше, но и в Восточной Европе в целом.

Участникам торжественного мероприятия в честь 41-й годовщины Щецинского соглашения направил поздравительное письмо и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Оно было зачитано перед собравшимися.

«Трудно найти в истории народ, который в 20 веке страдал больше, чем поляки. Судьба не была к нам благосклонной. Польша, которая после 123 лет неволи восстановила независимость, радовалась ей всего лишь 20 лет, а потом снова пала под внешним давлением. События 41-летней давности стали первым признаком ее возрождения», — говорится в обращении.