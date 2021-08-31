Хабаровск, 31 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв запретил принуждать прививаться от коронавируса жителей региона.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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«Ситуация с распространением COVID-19 все ещё сложная. Поэтому вопрос с ответственным отношением к своему здоровью, в том числе — профилактика распространения этой новой болезни — крайне важен. В нашем регионе больше 300 тысяч человек добровольно сделали прививку. Некоторые — уже ревакцинировались. Я, кстати, тоже.⠀

Но главным в вопросе вакцинации по-прежнему остаётся фактор её добровольности. Я напоминаю всем руководителям предприятий и организаций, что делать или нет прививку — каждый человек решает для себя сам. Никаких фактов отстранения от работы, угрозы увольнения быть не может.

Вакцинация — добровольна. Это аксиома. Никого у нас в регионе силой прививать мы не позволим», — сказал на своей странице в соцсетях глава Хабаровского края.⠀

Михаил Дегтярев призвал сообщать ему о случаях принуждения вакцинации — «по каждому факту будем разбираться отдельно».

Под постом подписчики оставили множество комментариев с благодарностью, а также жалобы на принудительную вакцинацию в различных сферах жизнедеятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 24 августа вновь напомнил о добровольном характере вакцинации от COVID-19 и подчеркнул, что «недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу».