Москва, 31 августа, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В России впервые за нынешний год зафиксировано существенное снижение цен на жилье. Об этом 31 августа рассказали участники рынка недвижимости, мнение которых приводит издание «Известия».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стройка

Как рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, в июле текущего года цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке уменьшилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6% и в Уфе — на 0,4%.

Кроме того, аналитики агентства недвижимости «Мериум» сообщили, что в Москве также цены на недвижимость снизились, и в Юго-Восточном административном округе столицы (ЮВАО), в котором строится наибольшее количество жилых комплексов массового сегмента, средняя цена 1 кв. метра жилья на первичном рынке снизилась на 1,5%, что случилось впервые за 2021 год.

При этом, по данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, по итогам июля в российской столице наряду со снижением цены на 1 кв. метра жилья уменьшилась средняя стоимость лота. Квадратный метр жилья стал стоить 348 тыс. рублей вместо 349 тыс. рублей, а лот подешевел с 22 млн рублей до 21 млн рублей.

Также управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский пояснил изданию, что это могло произойти в результате сдачи нового объема жилья по более низкой цене или из-за точечных скидок, которые предлагают застройщики в менее ликвидных проектах.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа стало известно, что за последний год новое жильё в Петербурге выросло в цене примерно так же, как за десять предыдущих лет.