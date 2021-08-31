Хабаровск, 31 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. На стратегической сессии форума «Амур — река жизни» в Хабаровске участники обсудили вопросы рационального рыболовства — с основным докладом выступил министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александр Шкурин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

ИА REGNUM Река Амур

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Актуальные проблемы для Хабаровского края — обеспечение рыбой коренных малочисленных народов, восстановление популяции тихоокеанских лососей, а также регулирование добычи водных биоресурсов в Амуре и Амурском лимане.

С 2016 по 2020 годы объём добычи лосося снизился практически в два раза. Самое значительное снижение объёмов вылова наблюдалось в 2017 году. В целях сохранения популяции лососевых в 2021 году в крае был введен ряд новых ограничений для промышленного рыболовства.

«Существенной проблемой в рыбной отрасли остаётся браконьерский «прессинг» на водные биоресурсы, особенно лососевые и осетровые виды рыб. Минсельхоз края неоднократно обращался в уполномоченные федеральные органы власти по вопросам необходимости усиления борьбы с браконьерством, в том числе в части необходимости увеличения штатной численности государственных инспекторов. Работу в этом направлении мы продолжим», — отметил Шкурин.

По мнению докладчика, необходимо разработать комплексные меры по сохранению запасов тихоокеанских лососей. При этом нужно учесть меры регулирования промысла по всем муниципальным районам края, где приоритетом должно стать сохранение водных биоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске 31 августа начал работу межрегиональный форум «Амур — река жизни».

В форуме участвуют эксперты, специалисты, зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко, врио губернатора региона Михаил Дегтярев, руководители федеральных агентств по рыболовству Илья Шестаков и агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.