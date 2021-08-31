Сухум, 31 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. 136 новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в Абхазии в течение суток 30 августа в ходе 348 медицинских исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 224 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 66 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 25 088 носителей SARS-CoV-2. Из них 21 165 признаны выздоровевшими, в том числе 258 — за последние сутки. Всего в стране зарегистрировали 372 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки зафиксировали два таких случая.

В выходные дни в Абхазии не проводили тестирований на коронавирус. 27 августа, в пятницу, в минздраве республики сообщили, что за сутки выявили 133 новых носителя коронавируса в результате 417 исследований.