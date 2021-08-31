Москва, 31 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Отказаться от использования пластиковой посуды готовы 82% жителей России, однозначно готовы — 44%, скорее готовы — 38%, приводит данные Исследовательский центр портала Superjob.ru.

ooonapra Пластиковые стаканчики

С каждым годом число граждан РФ, поддерживающих отказ от пластиковой посуды, растёт. Если в 2018 году 34% заявляли, что могут обойтись без пластиковой посуды, то в марте 2021 года — 42%, в августе — 44% респондентов.

Точно не готовы отказаться от пластиковой посуды 4% опрошенных, скорее не готовы — 14%. Главные аргумент — удобство использования. Они предлагают заменить неперерабатываемый пластик на перерабатываемый.

Опрос проведен 20−30 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 394 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего готовы отказаться от одноразовой посуды молодёжь до 24 лет (85%) и люди с доходом 50−80 тыс. руб. (86%).

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