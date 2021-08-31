Джакарта, 31 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал общественность следить за вакцинацией против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо

«Я прошу общественность, чтобы медицинские протоколы и далее выполнялись дисциплинированно, и, как можно скорее участвовать в правительственной программе вакцинации», — заявил глава государства.

Правительство Индонезии продолжило реализацию ограничений деятельности сообщества на Яве и Бали до 6 сентября 2021 года из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииотправился с рабочим визитом в Чиребон.