Нью-Дели, 31 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Из-за вспышки неизвестной лихорадки власти северного индийского штата Уттар-Прадеш приняли решение отменить все занятия в школах с 1-го по 8-й класс до 6 сентября. Об этом 31 августа сообщает газета Times of India.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

При этом ранее главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что не менее 32 детей и семерых взрослых умерли в округе Фирозабад от неизвестной вирусной лихорадки, которая сходна по симптомам с лихорадкой денге.

«Для этой неизвестной лихорадки в Фирозабаде было создано отдельное отделение и было зарезервировано отдельное специальное отделение (предназначенное для больных с) COVID-19. В Медицинском колледже было три смертельных случая. В общей сложности 32 ребенка и семь взрослых умерли из-за подозрительной лихорадки», — сказал он.

Также он пообещал, что эта болезнь будет изучена и власти быстро предпримут необходимые в данном случае действия. При этом известно, что при заболевании наблюдается высокая температура, внезапное падение количества тромбоцитов и сильное обезвоживание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 39 человек погибли от лихорадки денге или от схожих симптомов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.