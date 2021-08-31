Кишинёв, 31 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 30 августа выявили 216 случаев заражения коронавирусом в ходе 3276 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 267 204 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 257 256 человек, в том числе 142 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1124 пациента с COVID-19, из которых 118 в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6397 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 204 случая заражения коронавирусом в результате проведения 3218 тестов. Выздоровевшими врачи признали 232 человека, скончались четыре пациента с COVID-19.

Напомним, минздрав Молдавии обязал непривитых учителей школ раз в 14 дней сдавать тест на коронавирус и платить за это из личных средств. Нововведение вызвало общественный резонанс.