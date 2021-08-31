Сеул, 31 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Компания Genesis представила обновленный кроссовер GV80 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Genesis Genesis GV80 2022

Главными отличиями рестайлинговой модели стали шестиместная компоновка, комфортабельность и безопасность.

Шестиместный кроссовер GV80 имеет два независимых кресла в заднем ряду. На центральной консоли, которая повторяет ту, что установлена в переднем ряду, появилась система беспроводной зарядки для смартфонов, подстаканник и отделение для хранения вещей.

В список оснащения модели входит автоматическая система предотвращения множественных столкновений (MCB), которая автоматически тормозит автомобиль после аварии для предотвращения последующих столкновений, в случае, если водитель потеряет контроль над машиной.

Кроме того, новинка оснащена системой обновления мультимедийной системы «по воздуху». Также кроссовер получил в качестве дополнительной опции боковую подножку с электрическим приводом.

Ранее компания Genesis представила свой первый электрический кроссовер под названием GV60.

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