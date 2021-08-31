Москва, 31 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. По итогам дня 30 августа нефть марки Brent подорожала на 0,91% до $73,24. Цена повышалась последние дни на фоне повышенного аппетита к риску и ослабления доллара США, игнорируя увеличение числа заражений коронавирусом во многих странах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Премьер-министр штата Виктория в Австралии заявил, что слишком рано выходить из локдауна. Есть большая вероятность, что он будет продлён 2 сентября.

Австралиец на Форекс проигнорировал заявления премьер-министра. На валютном рынке возобновились продажи доллара, что благоприятно для нефтяного рынка.

Сегодня, 31 августа, нефть марки Brent подешевела на 1,85%, до $71,88. Ураган «Ида», который оказывал поддержку покупателям, очень быстро превратился в шторм.

Также стоит напомнить, что 1 сентября состоится заседание ОПЕК+. Есть мнение, что сегодня цена останется в диапазоне $71,20−73,80. Вряд ли кто сейчас захочет рисковать перед встречей картеля.

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