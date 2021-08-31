На Дальнем Востоке возник спор за здание мечети
Хабаровск, 31 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Религиозная организация «Нур» Духовного управления мусульман Азиатской части России потребовала закрепить за ней права собственности на два здания в Комсомольске-на-Амуре, одно из которых — мечеть. Оба иска арбитражем Хабаровского края оставлены без движения для устранения недочётов, передаёт ИА REGNUM.
Оба иска к администрации Комсомольска-на-Амуре поданы 16 августа 2021 года. Первым из них истец требует признать «права собственности на объект недвижимости — мечеть площадью 537,7 кв. м», который находится на Комсомольском шоссе, 3. Заявление оставлено без движения до 7 сентября 2021 года.
Вторым иском организация «Нур» претендует на права собственности на здание для размещения помещений гигиены при мечети площадью 283,4 кв. м по тому же адресу. Это заявление оставили без движения до 2 сентября.
Напомним, ранее Центральное духовное управление мусульман России подало иск, требуя закрепить за ним право собственности на мечеть в Башкирии. Площадь здания превышает 3 тыс. кв. м. Иск оставлен без движения. Вторым иском то же управление требует от администрации Чишминского района признать за ним права на самострой. До принятия дела истцу необходимо представить пояснения, «в связи с чем земельный участок на основании договора