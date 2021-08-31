Хабаровск, 31 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Религиозная организация «Нур» Духовного управления мусульман Азиатской части России потребовала закрепить за ней права собственности на два здания в Комсомольске-на-Амуре, одно из которых — мечеть. Оба иска арбитражем Хабаровского края оставлены без движения для устранения недочётов, передаёт ИА REGNUM.

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Оба иска к администрации Комсомольска-на-Амуре поданы 16 августа 2021 года. Первым из них истец требует признать «права собственности на объект недвижимости — мечеть площадью 537,7 кв. м», который находится на Комсомольском шоссе, 3. Заявление оставлено без движения до 7 сентября 2021 года.

Вторым иском организация «Нур» претендует на права собственности на здание для размещения помещений гигиены при мечети площадью 283,4 кв. м по тому же адресу. Это заявление оставили без движения до 2 сентября.