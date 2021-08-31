Веллингтон, 31 августа, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 49 локальных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все инфицированные выявлены в городе Окленде. Всего в населенном пункте подтвердили 597 случаев заражения дельта-штаммом коронавируса. В настоящее время все заболевшие изолированы в карантинном учреждении.

Сейчас в Новой Зеландии числится 651 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. В больницах страны находятся 33 пациента, из них 25 — в стабильном состоянии, еще восемь — в реанимации. Всего с начала пандемии на новозеландской территории выявили 3213 носителей SARS-CoV-2.