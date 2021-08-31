Хабаровск, 31 августа, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Хабаровске 31 августа начал работу межрегиональный форум «Амур — река жизни», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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В форуме участвуют зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко, врио губернатора региона Михаил Дегтярев, руководители федеральных агентств по рыболовству Илья Шестаков и агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

По мнению Дегтярева, сохранение и поддержание жизнедеятельности на Амуре — приоритетная задача правительства края и всех регионов Дальнего Востока, расположенных в его бассейне. Отмечается, что объёмы вылова лососевых значительно снижаются, за пять лет они сократились вдвое.

«Необходимо принимать срочные комплексные меры для сохранения объёмов вылова, а также для увеличения водных биологических ресурсов», — открыл работу форума Михаил Дегтярев.

Участники обсудят проблемные вопросы, связанные с экологическим состоянием Амура и развитием рационального рыболовства. Для участия в дискуссиях приглашены специалисты в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Института водных и экологических проблем ДВО РАН.

По итогам заседания будет разработан комплекс мер, направленных на сохранение биоресурсов главной водной артерии региона.

Как сообщало ИА REGNUM, завершилась двухдневная рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко в Омскую область.