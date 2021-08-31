Токио, 31 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Инородные вещества обнаружили в ходе вакцинации в японском поселке Яэсё (префектура Окинава) препаратом от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като 31 августа на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация — все новости»

Инцидент произошел 29 августа. В ответе на запрос, который был отправлен производителю японским минздравом, сказано, что, скорее всего, речь идет о резиновой крошке от пробок ампул. В Pfizer утверждают, что она могла попасть внутрь из-за неправильного прокалывания иглой при наполнении шприца для инъекции.

Като уточнил, что несколько аналогичных случаев в Японии касались вакцины другой американской компании Moderna. Вместе с тем чиновник подчеркнул, что обнаруженные фрагменты не влияют на безопасность препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в ходе вакцинации в японском городе Наха (префектура Окинава) в одной ампуле и двух шприцах медики заметили неизвестное черное вещество. После более тщательной проверки в одном шприце также были обнаружены примеси розового цвета.