В Японии обнаружили инородные вещества в вакцине Pfizer
Токио, 31 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Инородные вещества обнаружили в ходе вакцинации в японском поселке Яэсё (префектура Окинава) препаратом от коронавирусной инфекции производства американской компании Pfizer. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като 31 августа на брифинге.
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Инцидент произошел 29 августа. В ответе на запрос, который был отправлен производителю японским минздравом, сказано, что, скорее всего, речь идет о резиновой крошке от пробок ампул. В Pfizer утверждают, что она могла попасть внутрь из-за неправильного прокалывания иглой при наполнении шприца для инъекции.
Като уточнил, что несколько аналогичных случаев в Японии касались вакцины другой американской компании Moderna. Вместе с тем чиновник подчеркнул, что обнаруженные фрагменты не влияют на безопасность препаратов.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в ходе вакцинации в японском городе Наха (префектура Окинава) в одной ампуле и двух шприцах медики заметили неизвестное черное вещество. После более тщательной проверки в одном шприце также были обнаружены примеси розового цвета.