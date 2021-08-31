Токио, 31 августа, 2021, 06:30 — ИА Регнум. На летних Параолимпийских играх в Токио за последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 16 человек. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба оргкомитета Параолимпиады.

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Отмечается, что среди заразившихся оказался один спортсмен, проживающий в Параолимпийской деревне. Большая часть инфицированных — сотрудники подрядных организаций, связанных с проведением соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Параолимпийской деревни в Токио один из спортсменов заразился коронавирусом.

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