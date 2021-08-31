Новосибирск, 31 августа, 2021, 05:18 — ИА Регнум. Партнёр новосибирского аэропорта «Толмачёво» туроператор ANEX Tour сообщил об открытии продаж туров с прямым перелётом в Доминиканскую Республику. Старт чартерной программы запланирован на 11 октября 2021 года, с частотой один раз в 11 ночей.

rey perezoso Доминиканская Республика

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«Спрос на Доминикану прогнозируемо высокий. Скоро начнётся высокий сезон для карибских направлений, мы ожидаем, что спрос будет расти. В допандемийное время мы уже работали с направлением на базе региональных прямых рейсов и теперь они доступны для жителей Новосибирска», — сообщила пресс-служба туроператора ANEX Tour.

Отмечается, что в настоящее время не требуется делать прививки для въезда в Доминиканскую Республику, а также не нужно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытии.