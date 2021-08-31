Токио, 31 августа, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Золотую медаль в беге на дистанции 1500 метров для спортсменов с нарушением зрения на летних Паралимпийских играх в Токио выиграл российский легкоатлет Антон Кулятин.

Олимпийские виды спорта

30-летний спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 сек. Соперник из Туниса Руай Жебабли отстал от него полсекунды (3.54,55). Третьим финишировал спортсмен из Австралии Джарид Клиффорд (3.54,69).

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Как сообщало ИА REGNUM, Антон Кулятин является мастером спорта международного класса. Он становился чемпионом Европы в 2021 году, в 2019 году занял второе место на чемпионате мира.

Всего в копилке российской сборной 20 золотых, 11 серебряных и 32 бронзовые награды (третье место в общем медальном зачёте после Китая и Великобритании).