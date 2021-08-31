Тегеран, , 07:55 — REGNUM 30 августа Высший совет по правам человека судебной системы Ирана призвал к глобальному реагированию на вопиющее нарушение права на жизнь, а также принятию серьезных и превентивных мер против терроризма. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В связи с тем, что 29 августа в Иране отмечается Национальный день борьбы с терроризмом, Высший совет по правам человека судебной системы Ирана выступил с заявлением, в котором призвал к глобальному реагированию на вопиющее нарушение права на жизнь, а также принятию серьезных и превентивных мер против этого зловещего явления.

В заявлении отмечается: «Принятие инструментальной и утилитарной политики, подходов и мышления, предпочтение правовым, человеческим и моральным подходам является основной причиной нарушения основных прав мирового сообщества, систематического поощрения и распространения зловещего и дестабилизирующего явления терроризма, которое угрожает международному миру и безопасности».

«Утилитарный опыт колониальных государств и их макиавеллистская политика в его завершении привели к созданию террористических групп и использованию их в качестве инструмента для нарушения мира и безопасности стран», — сообщает Высший совет по правам человека судебной системы Ирана.

Далее в заявлении говорится, что двойные стандарты и политически мотивированная и дискриминационная политика эгоистичных государств как никогда ранее ставят под угрозу международный мир и безопасность.