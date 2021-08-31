Тегеран, 31 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. 30 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавируса по стране возросло до 106 482, причем еще 581 иранец погиб от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«За последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончался еще 581 иранец, в результате чего общее число смертей достигло 106 482», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 31 516 новых случаев заражения COVID-19, при этом 3614 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 146 742 пациента из общего числа 4 926 964 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7 877 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 18 261 245 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.