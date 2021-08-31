Тегеран, , 08:33 — REGNUM 29 августа министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан на встрече с иракским президентом Бархамом Салихом выразил поддержку Тегераном национального суверенитета, независимости и территориальной целостности Ирака. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время встречи, которая состоялась на полях Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству, Амирабдоллахиан передал иракскому правительству и народу приветствия избранного президента Ибрагима Раиси и поздравил Ирак с успешным проведением мероприятия.

Между тем, Салих высоко оценил участие иранской делегации и отметил, что тот факт, что первый зарубежный визит Амирабдоллахиана состоялся в Ирак, имеет важное значение. Он также высоко оценил поддержку со стороны Исламской Республики Ирана.

Обе стороны обсудили региональные события, а также экономическое и торговое сотрудничество между государствами региона и расширение экономических связей между двумя соседними странами.