Токио, 31 августа, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Велогонщик российской команды Михаил Асташов завоевал вторую золотую медаль, выступив в шоссейной гонке с раздельным стартом на летних Паралимпийских играх в Токио.

Kremlin.ru Паралимпийский флаг

Он преодолел дистанцию 16 километров за 24 минуты 53,37 секунды. Второе место занял американский велогонщик Аарон Кит (24.55,40), третьим стал представитель Германии Михаэль Тойбер (24.58,67).

Асташов выступает в классе С1, в котором соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелыми неврологическими нарушениями.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Асташов стал чемпионом Параолимпийских игр, победив в финальном заезде представителя Канады Тристана Чернова в гонке преследования на дистанции 3 тыс. метров.