Абха, Саудовская Аравия, 31 августа 2021, 03:59 — REGNUM Расчёты ПВО Саудовской Аравии уничтожили заминированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) йеменских хуситов вблизи международного аэропорта города Абха, расположенного на юге королевства. Об этом со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом коалиции 31 августа сообщает телеканал Al Arabiya.
В аэропорту, на который была нацелена «летающая мина» боевиков из йеменского движения «Ансар Аллах», также располагается база саудовских ВВС. По заявлению военных, фрагменты упавшего рядом с аэропортом сбитого БПЛА не нанесли вреда людям и сооружениям на земле.
Как сообщало ИА REGNUM, сразу три заминированных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных хуситами, были перехвачены и уничтожены расчётами ПВО Саудовской Аравии.
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