Абха, Саудовская Аравия, 31 августа, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Расчёты ПВО Саудовской Аравии уничтожили заминированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) йеменских хуситов вблизи международного аэропорта города Абха, расположенного на юге королевства. Об этом со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом коалиции 31 августа сообщает телеканал Al Arabiya.

Konfrontasi.com Войска Саудовской Аравии перед вторжением в Йемен

В аэропорту, на который была нацелена «летающая мина» боевиков из йеменского движения «Ансар Аллах», также располагается база саудовских ВВС. По заявлению военных, фрагменты упавшего рядом с аэропортом сбитого БПЛА не нанесли вреда людям и сооружениям на земле.

командование аравийской коалиции «Попытка хуситов преднамеренно атаковать аэропорт Абха является военным преступлением».

Как сообщало ИА REGNUM, сразу три заминированных беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных хуситами, были перехвачены и уничтожены расчётами ПВО Саудовской Аравии.