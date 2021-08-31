Вашингтон, 31 августа, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Более 100 граждан США, желающих покинуть Афганистан, остаются в указанной республике. Об этом 30 августа сообщил журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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Он отметил, что всем рассчитывающим на эвакуацию лицам будет оказана дипломатическая поддержка, которая будет осуществляться из Катара, где начала работу консульская миссия по афганскому направлению.

Блинкен также отметил, что мировое сообщество ожидает от радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исполнения всех обещаний, связанных обеспечением беспрепятственного выезда людей из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что американские власти завершили эвакуацию гражданских лиц из аэропорта Кабула, а также вывод своих военных из Афганистана.

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